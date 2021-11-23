الثقافي الروسي يكرم الزميل خالد الشامي بـ «المصري اليوم»

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كرم مدير البيوت الروسية في مصر، مراد جاتين، الزميل خالد الشامي، الصحفي المتخصص بالشؤون الدولية بالجريدة، في إطار تقدير السفارة الروسية والمركز الروسي لما تقدمه الصحيفة من أنشطة تخدم القراء.

وحصل الزميل خالد الشامي على شهادة تقدير لدوره الصحفي في نشر الحوارات والأخبار بما يعود بالفائدة على توطيد العلاقات المصرية الروسية.

وجاء التكريم في إطار فعاليات المركز الثقافي الروسي في القاهرة، في حضور الدكتور شريف جاد، مدير النشاطالثقافي بالبيت الروسي.

وقال مدير البيوت ألروسية في مصر مراد جاتين، إن روسيا مارست أنشطتها الثفافية في مصر في خمسينات القرن الماضي، مشيدا بدور الصحافة في توعية المواطنين، وتابع قائلا«بدون صحافة وإعلام لم نستطع الوصول للجمهور».

وأكد ان المركز الثقافي الروسي يعمل على تقوية العلاقات بين مصر وروسيا من أجل الازدهار، وتابع :«الشعب المصري محبوب لدى الروس»، وهو ما دفع بلادنا لتدريس التاريخ وحضارة الفراعنة في المراحل التعليمية.