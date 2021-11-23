نقابة الموسيقيين : ويجز ليس عضوا بالنقابة لكنه اجتاز الاختبارات

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نفى المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية سعد متولي، الأخبار المتداولة عن انضمام مطرب الراب ويجز إلى النقابة، مشيرًا إلى أنه اجتاز الاختبارات ضمن شعبة الراب بمحافظة الإسكندرية، وأنه لم ينتهِ من تقديم الأوراق المطلوبة للنقابة لتسجيله عضوًا.

وقال متولي في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «صحيح هو نجح في اختبارات النقابة بمحافظة الإسكندرية لكني حتى الآن لم أسجّله بالنقابة لأن الأوراق التي قدمها للنقابة ناقصة، ولم ينته من تقديم باقي المستندات المطلوبة».

واختتم قائلا «عندما ينتهي من الأوراق المطلوبة سوف يتم تسجيله بالنقابة ليصبح عضوا بنقابة المهن الموسيقية».

كانت نقابة المهن الموسيقية قررت منع عدد كبير من مطربي المهرجانات بقرار جماعي من مجلس النقابة حسبما أكد منصور هندي رئيس لجنة العمل بالنقابة.

وتضم الأسماء الممنوعة، حمو بيكا، حسن شاكوش، وتقرر إلغاء التصريح السنوي لـ «كزبرة وحنجرة- مصطفى زكريا محمد على الشهير ب مسلم- أبوليله- أحمد قاسم الشهرة فيلو، أحمد موزة- حمو طيخا- ريشة كوستا سمارة- شواحة- ولاد سليم- العصابة- الزعيم- علاء فيفتي- فرقة الكعب العالي- مجدي شطة- وزة مطرية- شكل- عمرو حاحا».

وأكدت النقابة في بيان لها: «يمنع منعاً باتاً من ليس عضواً بالنقابة وغير مصرح له، بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات».

يذكر أن عصام تاج مدير أعمال مطرب الراب الشهير «ويجز»، قال "كنا نتوقع أن تكون هناك صحوة في فن الراب، وأن يستمع الشباب لصوت الراب باهتمام واستمتاع"، مشيرًا إلى أن الراب مفهوم لدى مختلف الشباب العربي.

وقال عصام تاج مدير أعمال مطرب الراب الشهير «ويجز»: كنا نتوقع أن تكون هناك صحوة في فن الراب، وأن يستمع الشباب لصوت الراب باهتمام واستمتاع، مشيرا إلى أن الراب مفهوما لدى مختلف الشباب العربي.