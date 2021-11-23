خالد الدرندلي يوضح رؤيته لتطوير الأهلي

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قال خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقرر لها الجمعة المقبل، إن منصب أمين الصندوق يمتلك رؤية في أي مكان يتواجد فيه وبغض النظر عن المجلس المتواجد معه.

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني، أن النادي الأهلي يمتلك مشروعات كثيرة لم تر النور بعد وتحتاج دراسات وتنسيق لظهورها.

الأهلي أونلاين

وأوضح أن أبرز المشروعات تتعلق بالرعاية والأهلي أونلاين والتسويق يتمنى استكمالها في الدورة الجديدة مع مجلس الإدارة قائلا اتمنى استكمال مشروعات يمكن أن تحقق طفرة للنادى الأهلي ولدى حلم كبير في خروج فرع النادى الأهلي بالتجمع الخامس للنور.

وتابع أنه كان حلقة التواصل مع الهيئة الهندسية من أجل ملف فرع النادى بالتجمع الخامس وأنه بعد افتتاح الفرع سيحقق دخلا كبيرا للنادي والافتتاح سيكون في فبراير المقبل.

فتح أكاديميات

وأوضح أن عضوية فرع النادى الأهلي بالتجمع الخامس بـ250 ألف جنيه وسترتفع لـ300 ألف جنيه في يناير المقبل والفرع على مساحة 75 فدان مساحة بالتجمع الخامس.

وأشار إلى أن شركة الأهلي لكرة القدم تعطي فرصة لفتح أكاديميات داخل وخارج مصر وفرصة للاستثمار الحقيقي وسيتولى ياسين منصور رئاسة الشركة وهو صاحب علاقات دولية.

فندق داخل ستاد الأهلي

واستكمل أن شركة للأهلي للمنشأت تساهم في بناء الصروح الاستثمارية والطبية وسيكون لدينا فندق داخل ستاد الأهلي وسيوفر أموال كثيرة للنادي.