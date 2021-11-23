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وكيل صحة المنوفية يستجيب لشاب يحتاج إلى تدخل جراحي سريع

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وكيل صحة المنوفية يستجيب لشاب يحتاج إلى تدخل جراحي سريع وكيل صحة المنوفية يستجيب لشاب يحتاج إلى تدخل جراحي سريع

تلقى الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، استغاثة من أم لإنقاذ ابنها ذي الـ19 سنة الذي يعاني من ورم بالمخ ويحتاج إلى تدخل جراحي سريع.

وأكد وكيل الوزارة بحسب بيان، الثلاثاء، أنه بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، تم رفع قدرات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تدريجيًا لمواكبة الأحداث والمتغيرات المختلفة، ونتج عن ذلك زيادة فعاليتها.

وأشار جودة إلى أن آلية عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلقت ترابطاً بين والمواطن، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة أن يكون العمل بها على أعلى مستوى من حيث سرعة الاستجابة وحل مشكلات المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تيسير سُبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

المصرى اليوم

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