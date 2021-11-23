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يكشف حقيقة طرد فاروق جعفر وأزمة الدرديري

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الزمالك يكشف حقيقة طرد فاروق جعفر وأزمة الدرديري يكشف حقيقة طرد فاروق جعفر وأزمة الدرديري

طالب مجلس ادارة نادي برئاسة مرتضي منصور الجميع بتحري الدقة فيما يتم نشره وترويجه بخصوص نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأعلن المجلس عدم صحة ما تردد موخرا عن طرد فاروق جعفر من النادي من مقر النادي وان هذا الكلام عار تمام من الصحة خصوصا وأن فاروق جعفر لم يتواجد داخل النادي اليوم أثناء تسلم مجلس الادارة.

وسبق وأعلن احمد مرتضي منصور عضوٍ المجلس أن الادارة لن تصفي حسابات مع أي فرد في الادارات السابقة.

ونفت ادارة الزمالك ما تردد عن وجود أي ازمة مع عمرو الدرديري رئيس المنظومة الاعلامية السابق وان صفحته الشخصية مخترقة ولم يتواجد في النادي وانه سبق واستقال من منصبه منذ يومين.

المصرى اليوم

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