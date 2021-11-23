جارديم أول مدرب برتغالي يتوج بـ«آسيا»

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أصبح ليوناردو جارديم أول مدرب برتغالي في تاريخ كرة القدم يحقق لقب دوري أبطال آسيا، بعد قيادته فريق الهلال للفوز باللقب القاري بعد الفوز في المباراة النهائية على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بنتيجة 2-0.

وأكد الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه لم يسبق لأي مدرب برتغالي الظفر بلقب دوري أبطال آسيا من قبل، بعد محاولات عدة مدربين سابقين لأكثر من فريق، ليكون جارديم هو الأول في هذا المجال.

وسبق للمدرب البرتغالي خورخي خيسوس الفوز بلقب دوري أبطال أمريكا الجنوبية مع فلامنجو البرازيلي في 2019، كذلك فعل مواطنه أبيل فيريرا مع نادي بالميراس، لكن لم يسبق لأي مدرب من البرتغال تحقيق هذا الإنجاز في أكبر قارة في العالم، باستثناء ليوناردو جارديم.

يُذكر أن جارديم فاز أيضاً بأول لقب قاري في مسيرته التدريبية، حيث سبق له الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2017 مع فريق موناكو الفرنسي، بعد الخسارة أمام يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 1-4 في مجموع المباراتين.