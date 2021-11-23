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ممتاز يؤدي اليمين القانونية مفوضًا بـ«تنظيم المنافسة» بالكوميسا

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ممتاز يؤدي اليمين القانونية مفوضًا بـ«تنظيم المنافسة» بالكوميسا ممتاز يؤدي اليمين القانونية مفوضًا بـ«تنظيم المنافسة» بالكوميسا

أدى الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، اليمين القانونية مفوضًا بمفوضية تنظيم المنافسة للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، وذلك أمام الرئيس عبدالفتاح – رئيس جمهورية العربية ورئيس قمة الكوميسا، والقاضية لومبي تشييساكوندا –رئيس القضاة بمحكمة عدل الكوميسا.

وبحسب بيان، الثلاثاء، جاء ذلك ضمن فعاليات استضافة مصر للقمة الـ21 للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستلام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الكوميسا.

المصرى اليوم

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