حجاوي : إصابات كورونا أكثر مما كنّا نتوقع

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جى بي سي نيوز : قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن الإصابات المسجلة بفيروس كورونا أكثر مما كان متوقعا.

وأشار حجاوي، مساء الإثنين، إلى أن الدول تنظر إلى حجم إدخال الإصابات إلى المستشفيات، وعدد الحالات النشطة بحيث تكون تحت رقابة صارمة.

وبين حجاوي أن المستشفيات الميدانية وجدت خصيصا للكورونا وتم إنشاؤها لرفد جهود النظام الصحي في القطاع العام وكذلك القطاع الخاص مستعد للتعامل مع حالات كورونا في حال الاحتياج، وفق حديثه لقناة المملكة.

ونوه بأن إشغال أسرة العناية الحثيثة قارب 40% في المعدل العام، مبيناً “لغاية الآن، النظام الصحي قادر على احتواء الأرقام المسجلة ونأمل وصول الذروة خلال أسبوعين”.

ولفت إلى أن الإصابات في الموجة الثالثة تختلف عن السابقات بأنها خفيفة وقد تكون متوسطة، “لكنها تشابه الموجة الأولى في الضلع الصاعد بالمنحنى الوبائي، حيث إن لا قفزات سريعة”.

ونقل حجاوي توقعات وزير الصحة بأن نصل إلى ذروة موجة الثالثة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مؤكدا أن خطورة هذه الموجة لم تصل إلى خطورة الموجتين الأولى والثانية.

وتابع حجاوي أن الارتفاع في الإصابات لم يفرز أعدادا تحتاج الدخول إلى المستشفيات، مبيناً أن الإصابات التي سجلت اليوم أفرزت 153 إصابة دعت حالاتهم الدخول إلى المستشفيات، بينما كانت نسبة الدخول سابقاً تصل إلى حدود 40% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأكد حجاوي أن تلقي الجرعة الثالثة أصبح لزاما، لأن المناعة تضعف وتصيب الأشخاص، ولا نريد أن ينتقلوا إلى أسرة العناية الحثيثة ويشغلوها.