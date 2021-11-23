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تراجع سعر الذهب اليوم، مرة ثانية فى منتصف تعاملات، الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021، نتيجة لارتفاع الدولار ليخطى أعلى مستوى له فى 16 شهر، مع تزايد المخاوف من اتجاه الاحتياطى الاتحادى الامريكى لرفع الفائدة فى وقت قريب مما يزيد من تكلفة اقتناء المعدن الأصفر .

وتراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، فى منتصف تعاملات الثلاثاء، بقيمة 5 جنيهات بعدما خسر بالأمس 14 جنيها ليكون اجمالى ما خسره 19 جنيها خلال يومين فقط ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر اليوم، ما بين 788 و790 جنيها.

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر، ظهر الثلاثاء، بين 888 و900 جنيهات وهو الأكثر انتشارًا في دول الخليج.

يتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر، ظهر الثلاثاء، بين 788 و790 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر خاصة في الوجهين البحرى والقبلى.

يتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، ظهر الثلاثاء، بين 674 و676 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

يتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، ظهر الثلاثاء، ما بين 6304 و6320 جنيها.

وتحرص «المصرى اليوم» على تقديم خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميًا، في إطار تلبيتها لرغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

وتحدد شعبة الذهب في مصر الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

تراجعت أسعار الذهب عالميا، مرة ثانية في منتصف التداول ظهر اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع مؤشر الدولار بقوة ليتخطى أعلى مستوى له فى 16 شهرا، حيث تربطهما علاقة عكسية، وتراجع سعر الذهب عالميًا في التعاملات الفورية وفى العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بقيمة تتراوح مابين 12 إلى 15 دولارا فى الأوقية ليتم التداول أسفل حاجز 1800 دولارا .

وكان سعر الذهب تراجع مساء الإثنين، بنسبة تتراوح مابين 2% و 2.37%، لتصل إلى 1807.70 دولارا للأوقية، وعاد الذهب ليرتفع فى صباح اليوم ولكنه مالبث أن تراجع مرة ثانية لينخفض أسفل حاجز 1800 دولارا لأول مرة منذ فترة طويلة ، ومازال الهبوط مستمرا .

تراجعت اسعار الذهب في أسواق المال في مصر وعالميا، مرة ثانية مع منتصف التداول، الثلاثاء، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 794.06 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 907.50 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 680.63 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,796.99 $ .

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