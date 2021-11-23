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أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية الاستقرارالسياسي كشرط يسبق الاستثمار، موضحه أن إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصريمثل انعكاسًا لاستقرار البلاد وجاذبيتها للاستثمار الدولي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة- اليوم الثلاثاء- في قمة يوم الاقتصاد المصري السنوية الرابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة، بحضوركريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، وايمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادي، ومشاركة عدد من كبارالمستثمرين والخبراء الإقليميين والدوليين.

وقالت إن مناخ الاستثمارفي مصرآخذ في التحسن، متابعه أن مصراستطاعت الصعود في مؤشرممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادرعن البنك الدولي بستة مراكز لتصل إلى 114 من أصل 190 دولة، حيث نفذت مصر خلال فترة تصنيف المؤشر، أربعة إصلاحات للأعمال، لتسجل ثاني أكبر عدد من الإصلاحات التي تم إجراؤها بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضافت السعيد أن مصراحتلت المرتبة الثانية بين أكثرالوجهات العربية جاذبية للاستثمارالأجنبي المباشر في عام 2020، وأكبرمتلقي للاستثمارالأجنبي المباشرفي أفريقيا في عام 2020، حيث استحوذت التدفقات الواردة إلى البلاد على 15٪ من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة.

وتلقت مصر وفقا لوزيرة التخطيط 5.9 ملياردولاراستثمارات أجنبية مباشرة خلال 2020، بما يمثل 14.5٪ من 40.5 ملياردولارتم استثمارها في المنطقة في ذلك العام، وفقًا لتقرير مناخ الاستثمار الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، متابعه أن مصر جاءت في المرتبة الثانية لتتلقى 19.9 ملياردولارمن الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار العام، موضحة أن مصركانت الوجهة الرائدة للاستثمارالأجنبي المباشر في المنطقة لمدة خمس سنوات متتالية، حيث بلغت استثماراتها ما يقرب من 124.5 ملياردولاربين يناير 2015 وديسمبر 2019.

وأوضحت السعيد أن الحكومة استثمرت في البنية التحتية في السنوات الأخيرة، متابعة أن مشاركة الحكومة كانت ضرورية في ذلك الوقت لتحفيزالنمووتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص.

وأكدت السعيد حرص الحكومة في الفترة المقبلة على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، موضحه أنه ومن أجل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، فقد اعتمدت الحكومة المصرية عددًا من السياسات والإصلاحات.

وأشارت إلى القوانين الرئيسية والإجراءات الحكومية المتخذة منذ عام 2018 حتى الآن، والموجهة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر والمتضمنة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار، والإصلاح الضريبي بجانب تفعيل الخريطة الاستثمارية، إضافة إلى التعديلات التي تمت على قانون المؤسسات العامة، وقانون الجمارك، والتعديلات على قانون سوق رأس المال، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب البعد القانوني والمؤسسي .

وتابعت السعيد أن الحكومة تعمل على تكثيف برنامج تحديث البنية التحتية من أجل تحفيز نشاط القطاع الخاص، موضحه أن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السبع سنوات الماضية بلغت 1.7 تريليون جنيه متجاوزة 100 مليار دولار، مضيفه أنه نتيجة للاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية، فقد تحسنت القدرة التنافسية العالمية لمصر بشكل ملحوظ، حيث استطاعت مصر تحسين مكانتها في مؤشر جودة البنية التحتية بمقدار 48 درجة، مما رفع ترتيب مصر العالمي إلى 52 في عام 2019، مقارنة بالمركز 100 الذي احتلته في عام 2015/2014.

واشارت إلى تطلع مصرإلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الأكثرجاذبية، وحرص الحكومة على خلق بيئة مواتية للاستثمارتشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثماروالإنتاج، وبالتالي تعظيم الصادرات وتعزيزالقدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

من جانبه أشاد كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والتي أثمرت حسب قوله عن تحولات إيجابية ملموسة انعكس تأثيرها الإيجابي بشكل ملحوظ على ثقة المؤسسات الاستثمارية بالسوق المصري.

وأكد عوض على التزام «هيرميس» بدورها في دعم جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الدولية ودفع عجلة النمو بالسوق المحلي.