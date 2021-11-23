تحت شعار «كوني» .. «قومى المرأة» يطلق حملة ال 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار «كوني» أطلق المجلس القومى للمرأة هذا العام حملة ال 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى يحتفل بها العالم كل عام في الفترة من 25 من نوفمبر والذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، حتى 10 من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أن المجلس يطلق هذه الحملة للعام السادس على التوالي لمشاركة العالم جهوده وانشطته لمواجهة هذه المشكلة العالمية الخطيرة، مشيرة أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود المجلس الحثيثة للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة بكافة اشكاله بمختلف أنحاء الجمهورية، من خلال الرسائل التوعوية الخاصة بالحملة، لخلق رفض مجتمعي للثقافات السلبية الموروثة حول العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها .

وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن القضاء على العنف ضد المرأة يتطلب توحيد الجهود والتكاتف بين كافة المؤسسات الوطنية المعنية والمنظمات الأهلية وشركاء التنمية، مشيرة إلى أن المجلس يعمل من خلال هذه الحملة في تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة مع الجهات المعنية والشركاء لزيادة الوعي والتعريف بهذه القضية الهامة المتعددة الأبعاد والنتائج والتي لها تأثير كبير على كل من المرأة والأسرة والتي هي نواة المجتمع.