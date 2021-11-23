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بث مباشر.. يتسلم رئاسة «الكوميسا» بالعاصمة الإدارية

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بث مباشر.. السيسي يتسلم رئاسة «الكوميسا» بالعاصمة الإدارية بث مباشر.. يتسلم رئاسة «الكوميسا» بالعاصمة الإدارية

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يترأس الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الثلاثاء، قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الافريقية «الكوميسا» بمشاركة السادة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أشار إلى أن قمة تجمع «الكوميسا» ستشهد تسلم الرئاسة الدورية للتجمع.

بالإضافة إلى إطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١- ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية.

المصرى اليوم

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