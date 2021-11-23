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يترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الافريقية «الكوميسا» بمشاركة السادة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أشار إلى أن قمة تجمع «الكوميسا» ستشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع.

بالإضافة إلى إطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١- ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية.