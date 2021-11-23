رنا رئيس عن مشاركتها في «موضوع عائلي» أمام ماجد الكدواني: «استفدت منه جدًا»

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عبرت الفنانة الشابة رنا رئيس، عن سعادتها البالغة لمشاركتها في مسلسل «موضوع عائلي» أمام الفنان ماجد الكدواني، المقرر عرضه يوم الجمعة المقبل على منصة شاهد vip، حيث تجسد شخصية فتاة تدعى سارة.

وقالت خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد في إحدى الفنادق الكبرى: «أنا استفدت جدا من الأستاذ ماجد الكدواني، وكانت أحلى كواليس عشتها، وماجد الكدواني من أحسن الحاجات اللي حصلت لي».

يذكر أن مسلسل «موضوع عائلي» من تأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال ومن إخراج أحمد الجندي ومن بطولة ماجد الكدواني، شيرين رضا، محمد شاهين، رنا رئيس، سما إبراهيم، طه دسوقي وغيرهم.