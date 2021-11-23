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أشاد كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، بالأداء الذي ظهر عليه لاعبو فريقه خلال مباراة الزمالك، في مسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال كريم حسن شحاتة، في تصريحات تليفزيونية: «البنك الأهلي قدم شوط أول جيد، والزمالك ضغط بشكل قوي في الشوط الثاني، ولكن بدون خطورة كبيرة على محمود الزتفلي، حارس مرمى الفريق»، مؤكدًا :«التعادل مع فريق بحجم الزمالك يعتبر مكسب لنا».

وأوضح :«ركلة جزاء الزمالك التي احتسب في المباراة صحيحة»، مشيرا إلى أنه رأى بأنها صحيحة منذ رؤيتها في أول مرة داخل الملعب، بعدما لمست الكرة يد الغاني اسحاقوا يعقوبو، لاعب الفريق«.