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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، يتحمل مسؤولية فقدان الفريق 5 نقاط في أول 5 أسابيع من مسابقة الدوري.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «كارتيرون، هو من يتحمل مسؤولية فقدان الزمالك 5 نقاط في الأسابيع الأولى من مسابقة الدوري، وذلك بسبب طريقة ادارته للمباريات الخاطئة».

وأضاف: «خسارة الزمالك 5 نقاط في بداية المسابقة أمر غير مقبول، خاصة أن الفريق ينافس على بطولة الدوري الممتاز»، موضحًا :«يجب أن يكون هناك جهاز معاون مصري مع المدرب الفرنسي».

وتابع: «مينفعش فريق كبير بحجم الزمالك، يديره مدرب أجنبي بمفرده ومعه مترجم ومخطط أحمال»، مضيفًا :«اللجنة السابقة أخطأت بالموافقة على أن يدير كارتيرون، فريق الكرة بمفرده».

وأوضح: «الزمالك عندما فاز ببطولتي السوبر الافريقي والمحلي، كان معه سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز، وعندما فاز بالدوري كان معه أسامة نبيه وأحمد عبدالمقصود، وهذا دليل على أن الجهاز المعاون له دور في نجاح المدير الفني».