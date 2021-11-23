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ماجد الكدواني عن الوجوه الجديدة في «موضوع عائلي»: «فنانون عظماء»

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ماجد الكدواني عن الوجوه الجديدة في «موضوع عائلي»: «فنانون عظماء» ماجد الكدواني عن الوجوه الجديدة في «موضوع عائلي»: «فنانون عظماء»

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قال الفنان ماجد الكدواني إن الوجوه الجديدة المشاركة في مسلسل «موضوع عائلي»، المقرر عرضه على منصة شاهد vip، فنانين عظماء، مشيراً إلى أنه كان متخوف بالعمل أمامهم لأنه يعتبرهم فنانين كبار ومؤثرين في المشاهدين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي انعقد في إحدى الفنادق الكبرى: «الفنان الشاب طه الدسوقي فنان موهوب جداً، والفنانة الشابة رنا رئيس أبهرتني بموهبتها التمثيلية من قبل العمل معها، والفنان محمد شاهين ممثل مش سهل».

وتابع ماجد الكدواني قائلاً: «أنا كنت شايل الهم في المعاملة مع هولاء الممثلين العظماء، وليا الشرف إني عملت معهم».

يذكر أن مسلسل «موضوع عائلي» من تأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال ومن إخراج أحمد الجندي ومن بطولة ماجد الكدواني، رضا، محمد شاهين، رنا رئيس، سما إبراهيم، طه دسوقي وغيرهم.

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