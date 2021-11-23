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أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء

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أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء
حثتهم على الرحيل في أسرع وقت باستخدام الرحلات التجارية

أمريكا لمواطنيها في إثيوبيا: غادروا فورًا ولا تنتظروا الإجلاء

كررت الولايات المتحدة نداءها لمواطنيها الموجودين في إثيوبيا، وطلبت منهم، الاثنين، مغادرة البلد الإفريقي المضطرب "في أسرع وقت ممكن" حسب سكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، حثت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها على الرحيل عن إثيوبيا "باستخدام الرحلات التجارية".

ونفى مسؤولون في الوزارة، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، عزم الولايات المتحدة إرسال قوات إلى إثيوبيا، للمساهمة في إجلاء الأمريكيين من هناك.

وقال المسؤولون إن تركيز الولايات المتحدة ينصب الآن على الدعوة إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها، عبر العمل مع الشركاء الدوليين ومن بينهم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وكانت واشنطن طالبت مواطنيها أكثر من مرة بمغادرة إثيوبيا بأسرع وقت ممكن، محذرة من تدهور الوضع الأمني في البلاد.

وتعيش إثيوبيا على وقع اضطرابات سياسية، حيث اندلع القتال قبل عام بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي كانت تهيمن على الحياة السياسية في إثيوبيا، وبين قوات الاتحادية.

وتتهم الجبهة الحكومة بمحاولة ممارسة مركزية السلطة على حساب الأقاليم الإثيوبية، فيما تتهم الحكومة الجبهة بالسعي لاستعادة هيمنتها على البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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