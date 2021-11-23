شريف منير يعارض هاني شاكر: «مينفعش تمنع موسيقى.. والمهرجانات تقدر تغير جيل»

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علق الفنان شريف منير على موسيقى الأندر جراوند والمهرجانات، معربا عن إعجابه بـ«ويجز» لأنه «شاطر ومجتهد وبيقول كلام كويس».

ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي حول التناقض بين كونه معايش لصلاح جاهين ثم الانتقال لويجز، قال: «أعتقد لو كان الأستاذ صلاح جاهين عايش كان هيحب ويجز.. لأن الموضوع اللي شغال دلوقتي فيه لبس ولخبطة ومحدش محددها».

وأضاف أن الفنان «هاني شاكر ليس بوسعه منع موسيقى بعينها، ما ينفعش يمنع موسيقى ولو حد عنده طاقة غنائية كويسة وبيعرف يغني وحتى لو صوته أجش زي IAM STRONHوكان فيه ممدوح قاسم في فرقة المصريين عندهم أصوات جشة بس خامات صوتهم كويسة».

واصل: «اعتقد أن خامة الصوت نوع الموسيقى مش هينفع تتغير وأعتقد أن الأستاذ هاني شاكر مش بيتكلم عن الموسيقى أو الصوت لكن على الكلام».

استطرد في لقاء خاص خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة « «ONقائلاً: «اللي يعرف يغني يغني بالعكس مغني المهرجات والشعبي ليه شعبية كبيرة ممكن من خلال أغانيه يغير جيل لكن الكلمات البذيئة غلط وماتنفعش، الفن كله منفذ على بعضه لو سمعنا سيموفنية ممكن حد مايتقبلهاش لو مابيحبش فن الاوبرا فالمسالة أذواق».