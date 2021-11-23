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قال رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام السابق، إن الحكم محمد الحنفي، قدم واحدة من أفضل مبارياته وخرج بلقاء الأهلي وغزل المحلة لبر الأمان.

وأضاف رضا البتاجي، في تصريحات تليفزيونية، إنه راض عن أداء محمد الحنفي في لقاء الأهلي وغزل المحلة، مؤكدا إن اللقاء كان صعبا تحكيميا وقد شهد 7 إنذارات كانت كلها صحيحة.

وواصل: «محمد الحنفي كان عادلا، والأهلي لايستحق ركلة جزاء أمام غزل المحلة، كما أن هدف الأهلي الثالث مؤلم وألتمس العذر لمحمد عودة مدرب المحلة الذي انتقد تقنية الفار عقب اللقاء».

وشدد: «أتغاضى عن الأخطاء التقديرية الخفيفية المثيرة للشك مثل هدف المقاولون العرب الملغى أمام الأهلي، وأبرئ ساحة التحكيم من أي أخطاء خلال لقاء الأهلي والمحلة».

وتابع: «الحكم محمود عاشور قدم أداء طيبا في لقاء الزمالك والبنك الأهلي، وركلة جزاء الأبيض صحيحة».