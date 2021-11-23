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كشف الإعلامي محمد شبانة عن تلقى البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اتصالات من بعض الوسطاء للعودة من جديد لتدريب الفريق حال رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، من تدريب الفريق.

وقال محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية: «المفاجأة كانت بموافقة فيريرا على العودة لتدريب الزمالك لكنه طلب بعض الضمانات وعلى رأسها حصوله على مستحقاته في مواعيدها بالإضافة إلى عدم التدخل في عمله نهائيًا».

ويعتبر مستقبل كارتيرون غامض مع الزمالك، وقد يرحل عن الفريق، وذلك بعد عودة مجلس المستشار مرتضى منصور.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.