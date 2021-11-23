مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

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تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والشمالية وحائل والرياض والقصيم والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيهات عدة للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والخفجي والظهران ورأس تنورة والقيصومة وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء وبقيق وحرض وخريص وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

ونبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والشملي والشنان والسليمي والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة وثادق وحريميلاء ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.

ونبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البكيرية والرس والمذنب وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة الجوف ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد استمرار ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم والجلاميد وطريف وعرعر، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.