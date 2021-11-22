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جمال بخيت: «بعض كلمات المهرجانات مكانها مباحث الآداب.. ولا يجب أن تكون عنوانا للفن المصري»

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جمال بخيت: «بعض كلمات المهرجانات مكانها مباحث الآداب.. ولا يجب أن تكون عنوانا للفن المصري» جمال بخيت: «بعض كلمات المهرجانات مكانها مباحث الآداب.. ولا يجب أن تكون عنوانا للفن المصري»

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قال الشاعر الكبير جمال بخيت، إن هاني شاكر لم يقدم فنا محترما فحسب، وإنما قدم نموذجا محترما للفنان.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن شركات الإنتاج الخاصة توقفت عن الإنتاج بسبب وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت الشاعر الكبير جمال بخيت، إلى أن هناك اعتراف عالمي بأن جزء من الفن علم، وذلك من خلال إنشاء أكاديميات للفن.

وأكد أن الكثير من كلمات المهرجانات مكانها مباحث الآداب، مضيفا أن هذه المهرجانات لا ينبغي أن تكون عنوانا للفن المصري.

المصرى اليوم

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