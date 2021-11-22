وصلة مدح بين هاني شاكر وعمر كمال: «أنت فنان جميل.. ومش هتعمل فيديوهات غريبة»

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وجه مطرب المهرجانات عمر كمال، التحية إلى الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، قائلا « قيمة وقامة كبيرة ونعتز بك، ومصر كلها تتأسف لحضرتك لو سمعت أي كلمة ضايقتك».

وتابع في تصريحات تلفزيونية: «مطرب المهرجانات يسجل في اليوم 10 مهرجانات، وبيرمي أي كلام عشان مفيش رقابة عليه» مقترحا منح الفرصة للمهرجانات في النقابة بشكل رسمي على غرار ما حدث مع الراب.

وتابع «لو مطربو المهرجانات اشتغلوا رسميا تحت مظلة النقابة هيخافوا يقولوا كلام وحش، كي لا يتحولوا للإيقاف». ورد هاني شاكر: «أنا بعتبر عمر أخويا الصغير، وغنيت له أغنية أبويا وكانت في منتهى الجمال»، مضيفا «أخذت عليه فترة أنه سلك طريق المهرجانات، كونه مطرب شعبي جميل بداخله فنان وأشفق عليه من الانتماء لهذه الفئة».

وتابع «بعد النيولوك الجميل اللي جيت بيه من السعودية، ما أعتقدش إنك هتعمل فيديوهات غريبة»؟ وأكد هاني شاكر أن نقابة الموسيقين لا تضم شعبة للمهرجانات «مينفش نعمل شعبة للكلام ده، هناك مستوى يجب أن يقدم للجمهور، النقابة تعترف بالمطربين الشعبيين».

ووجه رسالة لعمر كمال «نفسي تيجي تشوف المطربين الممنوعين في الاختبار وتشوف بنفسك ينجحوا ولا لأ بطريقة كلامهم وطريقة أدائهم»، مضيفا «الفن يعني تقديم عمل متكامل، والفن الشعبي المصري من أرقى الفنون».