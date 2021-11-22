  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

هاني شاكر عن مشاهدات أغاني المهرجانات: «نجاح مزيف.. ويشترون المشاهدات» ()

Print
هاني شاكر عن مشاهدات أغاني المهرجانات: «نجاح مزيف.. ويشترون المشاهدات» (فيديو) هاني شاكر عن مشاهدات أغاني المهرجانات: «نجاح مزيف.. ويشترون المشاهدات» ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «منع مطربي المهرجانات حق أصيل للنقابة، ومتابعة عدد كبير لهم ليس دليل نجاح»، مضيفا «الفيلم الخارج قد يكون له عدد متابعين كبير، وهذا هو النجاح المزيف».

وأكمل «بعض مطربي المهرجانات يشترون المشاهدات»، مضيفا «لما يبقى عندي 100 مليون مشاهدة شاريها على سبيل المثال ده مش مقياس للنجاح».

وأكد هاني شاكر، أن كلمات المهرجانات تتضمن إسفافا وانحطاطا معلقا «الكلمات تودي محكمة الجنايات».

وتساءل «هل يجوز أن يكون مطربي المهرجانات القيمة التي نتركها لأبنائنا خلال 20 سنة»، مضيفا «يجب عودة الدولة للإنتاج مرة أخرى سواء أغاني أو أفلام، في ظل عزوف المنتجين».

وأكمل «لما بشوف الأوبرا في العاصمة الإدارية، مبصدقش إني في ، هذه الجمهورية الجديدة»، مشددا على أهمية حماية الإنتاج الفني المحترم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدرب لبنان: مجموعتنا الأقوى بسبب منتخبي مصر والجزائر

مدرب لبنان: مجموعتنا الأقوى بسبب منتخبي مصر والجزائر

هل فهم موسيماني الدوري المصري ؟ الأرقام توضح

هل فهم موسيماني الدوري المصري ؟ الأرقام توضح

شيماء تتصدر التريند على مواقع التواصل .. فمن هي؟ (فيديو)

شيماء تتصدر التريند على مواقع التواصل .. فمن هي؟ (فيديو)

«الصحة»: نجري أبحاثًا مصرية للإجابة على 3 أسئلة حول متحور أوميكرون

«الصحة»: نجري أبحاثًا مصرية للإجابة على 3 أسئلة حول متحور أوميكرون