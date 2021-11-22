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وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «منع مطربي المهرجانات حق أصيل للنقابة، ومتابعة عدد كبير لهم ليس دليل نجاح»، مضيفا «الفيلم الخارج قد يكون له عدد متابعين كبير، وهذا هو النجاح المزيف».

وأكمل «بعض مطربي المهرجانات يشترون المشاهدات»، مضيفا «لما يبقى عندي 100 مليون مشاهدة شاريها على سبيل المثال ده مش مقياس للنجاح».

وأكد هاني شاكر، أن كلمات المهرجانات تتضمن إسفافا وانحطاطا معلقا «الكلمات تودي محكمة الجنايات».

وتساءل «هل يجوز أن يكون مطربي المهرجانات القيمة التي نتركها لأبنائنا خلال 20 سنة»، مضيفا «يجب عودة الدولة للإنتاج مرة أخرى سواء أغاني أو أفلام، في ظل عزوف المنتجين».

وأكمل «لما بشوف الأوبرا في العاصمة الإدارية، مبصدقش إني في مصر، هذه الجمهورية الجديدة»، مشددا على أهمية حماية الإنتاج الفني المحترم.