تفاعل أبناء قرية أبيوها مع «حواديت الأراجوز» بأبوقرقاص

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برعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال قصر ثقافة ابوقرقاص بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، لليوم الثالث على التوالى فعاليات العرض المسرحى «حواديت الاراجوز» من إنتاج المسرح القومى للأطفال، بقرية ابيوها بمركز أبوقرقاص ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتى تستمر ٢٤ نوفمبر الجارى بمدرسة الشهيد رجب صلاح عبدالنبى الإبتدائية بأبيوها.

العرض تأليف راندا إبراهيم، إخراج محسن عزب، أشعار فوزى المليجى، موسيقى وألحان وائل عوض، ديكور وأزياء إيمان الشيخ، مسكات مجدى ونس، استعرضات أشرف فؤاد.

يقدم العرض فكرة حكي حواديت بين عم زمان وصديقه وشريكه في المكتبة الأراجوز وذلك عبر قراءة مسرحية لبعض الكتب يتخللها التمثيل الاستعراض والغناء في جو فانتازي شيق للطفل والأسرة على حد سواء، كما يرسخ العرض في مفهوم الطفل العديد من القيم التربوية والسلوكية الصحيحة، يقوم بالتمثيل نخبة متميزة من الفنانين منهم رندا قطب، محمودعامر، عادل الكومى، عادل خلف، مجدى عبيد، عادل ماضى، محمد خليل، محمد بسيونى، حمزه عبدالله، فوزى المليجى.