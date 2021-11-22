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أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر تنفذ عدد ضخم من المشروعات لبناء مجتمعات ذكية في ضوء استراتيجية مصر الرقمية التي يتم من خلالها تبنى أحدث التقنيات العالمية لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل؛ مشيرا إلى انه يتم انشاء 17 مدينة ذكية بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة حيث تدار هذه المدن بالتكنولوجيات الذكية الرقمية، ويقترن ذلك بالمشاريع التي تهدف إلى إتاحة الانترنت للمواطنين من خلال ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية في كافة أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال مشاركته في جلسة حول مجتمعات فائقة الذكاء ضمن فعاليات الدورة الرابعة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع بدبى نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؛ حيث تناولت الجلسة عدد من الموضوعات منها الاستراتيجيات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين ارتكازا على الحلول الرقمية، والرقمنة كوسيلة للاستدامة، بالإضافة إلى استخدام الابتكارات التكنولوجية في مواجهة التحديات الاجتماعية، وتعزيز التفاعل بين الإنسان والآلة.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه يتم تنفيذ مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة لتوصيل شبكة من الألياف الضوئية وتوفير سرعات عالية للإنترنت لكافة المنازل بقرى مصر خلال السنوات الثلاث القادمة بما يخدم نحو 58% من المواطنين؛ وعلى النحو الذي يحقق نقلة نوعية داخل المجتمع من خلال توطين التكنولوجيا وإتاحة فرص لتنمية المعرفة لكافة فئات المواطنين وبالتالى فتح أسواق أكبر للعمل وتوفير فرص متميزة للتدريب والتعليم.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على أهمية التكامل من أجل تحقيق الاتاحة والاتصال لمواطنى العالم في ضوء جهود الحكومات للعمل على سد الفجوة الرقمية في بلادها وزيادة أعداد المستفيدين من الانترنت والتواصل الرقمى؛ مشيرا إلى أهمية تحقيق التوازن بين تعظيم الاستفادة من تدفق البيانات الضخمة، وزيادة القيمة المضافة التي تنتجها هذه البيانات، وحماية البيانات الشخصية.

كما تناول الدكتور عمرو طلعت أهمية التكنولوجيا وتحليل البيانات في دعم جهود التنمية في كافة المجالات؛ لافتا إلى أهمية تكاتف كافة أصحاب المصلحة من دول ومؤسسات ومواطنين للتعاون من أجل تجنب الاثار السلبية التي يمكن أن تفرضها التكنولوجيات المتقدمة.