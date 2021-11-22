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المستشار القانوني للزمالك يشكر وزير الرياضة ويوجه رسالة للجان المعينة

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المستشار القانوني للزمالك يشكر وزير الرياضة ويوجه رسالة للجان المعينة المستشار القانوني للزمالك يشكر وزير الرياضة ويوجه رسالة للجان المعينة

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أبدى المستشار محمود العسال المستشار القانوني لنادي سعادته بتطبيق القانون وتنفيذ الحكم القضائي الخاص بعودة مرتضي منصور ومجلس ادارته.

وقال العسال في تصريحات للمصري لليوم :«هكذا دولة القانون والمؤسسات هكذا دولة الحقوق والحريات مؤكدا إصدار قرار من وزير الشباب والرياضة بتتفيذ حكم عودة مجلس إدارة نادى الزمالك لممارسة مهامه بعد عام كامل من الوقف هو إعلاء لكلمة القانون ودولة المؤسسات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤسس الجمهورية الجديدة القائمة على العدل واحترام حقوق الانسان».

ووجه المستشار القانوني للزمالك الشكر لأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، كما وجه العسال الشكر لكافة اللجان المؤقتة والتى كانت تدير نادى لزمالك.

المصرى اليوم

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