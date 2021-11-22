«النقل» تعلن نتائج استطلاع رأي المشاركين في فعاليات معرض 2021 TRANS MEA

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أعلنت وزاره النقل في بيان صادر عنها اليوم أهم نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته هيئة تخطيط مشروعات النقل أثناء فعاليات الدوره الرابعه لمعرض النقل الذكي2021 TRANS MEA والذي أقيم في الفترة من 7: 10 نوفمبر 2021 تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في إطار حرص الوزارة على قياس مدي معرفة المشاركين بإنجازات وزارة النقل ومشروعاتها الجديدة.

أكدت الوزارة في بيانها أن 75 ٪ قاموا بزياره المعرض للمرة الأولى أغلبهم من شباب المهندسين وطلبه كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، مما يؤكد حرص الجيل الجديد على استخدام التكنولوجيا ومتابعه مستجداتها الأمر الذي يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي لتحسين جودة حياة المواطنين، وأن أسباب المشاركة بالمعرض التي أشار إليها المشاركون في الاستطلاع من زوار المعرض تمثلت في الآتي (أشار 63٪ الرغبة في معرفة فرص الاستثمار في مجال النقل داخل مصر ،وأشار 59% من المشاركين إلى البحث عن معرفه الجديد في مجال النقل الذكي، بينما أشار 51% إلى معرفة المشروعات القومية التي تم انجازها في مجال النقل كما أوضح 23% إلى الرغبة في المشاركة في مناقشات حول مشاكل قطاع النقل وسبل حلها).

وأضاف بيان الوزارة، أن 90٪ من المصريين والآجانب من المشاركين في استطلاع الرأي أكدوا أن المعرض بعث برسالة طمأنه للخارج بأن بيئة الاستثمار في مصر خاصة في مجال النقل آمنه تماما، كما أكد الأجانب أن مثل هذه الفاعليات تعكس حالة الاستقرار السياسي والأمني، وتوفر فرص استثمار واعده، كما أكد ٩٠ ٪ من المشاركين في الاستطلاع على نجاح وزاره النقل في ربط شبكه الطرق ببعضها البعض وهو ما يمثل دعما مهماً لمشروعات الوزارة وتكامل الأدوار التنفيذيه والمجتمعيه، واحساس المواطنين بالأثر الإيجابي لتحسين خدمات النقل، وأبدي ٨٣ ٪ من المشاركين في الاستطلاع تأكيدهم على ضرورة تكرار الإستطلاعات والتي أيدت توجه وزاره النقل في الإستماع إلى صوت المواطنين كأحد أدوات تعزيز العلاقات بين صانع السياسة ومتلقي الخدمة.

وجاء في بيان وزارة النقل أن ٧٩٪ من المشاركين في الاستطلاع أكدوا على ضرورة تنسيق وزاره النقل مع رجال الأعمال المصريين لتوفير تمويلات وتغير أساليب الإداره في المشروعات المطلوب تنفيذها وتلاها المستثمرون الأجانب بنسبة ٥٢٪ وبعدها الشركات العالميه الرائده في مجال النقل بنسبة ٢٧ ٪ واخيراً الوزارات الحكومية الأخرى بنسبة ٢٣٪ وهو ما يعكس الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل خاصه الرأسمالية الوطنية مع فتح الباب أمام الاستثمارات الاجنبيه وفقا للضوابط.