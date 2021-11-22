قوات سوريا الديمقراطية تنفي إطلاق سراح عناصر في «داعش» مقابل مبالغ مالية

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نفت «قوات سوريا الديمقراطية- قسد»، ما نشرته صحيفة «الجارديان» عن إطلاق سراح عناصر بتنظيم «داعش» من سجون شمال وشرق سوريا مقابل مبالغ مالية.

وقالت «قسد» في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني: «نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا كاذبا مرفقا بوثيقة تدعي إطلاق سراح معتقلين لداعش في سجون شمال وشرق سوريا مقابل مبلغ مادي، وعلى الرغم من نفينا المطلق لتلك التقارير وتأكيدنا مسبقا للصحفية التي أعدت التقرير بأن الوثيقة مزورة، إلا أنها وقعت في فخ التزوير والشهادات الكاذبة وأصرت على نشر التقرير مع الوثيقة المزورة».

وقالت «الغارديان» في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إن «قوات سوريا الديمقراطية المسؤولة عن سجون في شمال شرق سوريا التي تأوي نحو 10 آلاف رجل على صلة بداعش، أفرجت عن سجناء مقابل أموال بموجب مخطط مصالحة».