ضبط كيلو بانجو وأسلحة نارية بحوزة 4 عاطلين في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، الاثنين، القبض على 4 عاطلين بحوزتهم كيلو جرام من مخدر البانجو.

وتحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت الحملة تحت قيادة مدير إدارة البحث الجنائى واستهدفت البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الإتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذلك العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.