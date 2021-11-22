"جنرال موتورز" تكشف عن طرازي "جي إم سي هامر EV" و"كاديلاك ليريك‘"

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للمرّة الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط

عبدالملك سرور- دبي: أعلنت اليوم شركة جنرال موتورز أنها ستطلق 13 مركبة كهربائية (EV) جديدة في الشرق الأوسط بحلول سنة 2025، وتأتي على رأسها مجموعة من الطرازات البارزة مثل "شفروليه بولت EUV"، "جي إم سي هامر EV" و"كاديلاك ليريك".

وتم تدشين طرازي "جي إم سي هامر EV" و"كاديلاك ليريك" للمرّة الأولى في المنطقة خلال فعالية "إكزيبيت زيرو العربية" المقامة في مركز دبي التجاري العالمي.

وتتميّز ريادة "جنرال موتورز" لقطاع المركبات الكهربائية بكونها تدعم رؤية الشركة الرامية للوصول إلى عالم بصفر حوادث وصفر انبعاثات وصفر ازدحام مروري، وهي ترتكز على نظام الدفع القياسي الرائد عالمياً، والمنصّة الدولية عالية المرونة من الجيل الثالث للمركبات الكهربائية التي تحصل على الطاقة من بطاريات "آلتيوم".

وعند إنتاجها، سوف تكون مركبات "جنرال موتورز" المرتكزة على منصّة "آليتوم" قادرة على التسارع من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 3.0 ثوانٍ تقريباً، بالإضافة لتمتّعها بمدى قيادة يزيد عن 600 كلم من خلال شحنة مرة واحدة فقط، وذلك وفقاً للمركبة. كما ساهمت تقنية ’"آلتيوم" للآن بتخفيض تكاليف البطارية بنسبة 40 بالمئة، ومع ارتفاع معدّلات تبنّي المركبات الكهربائية وتزايد الإنتاج بشكل سريع خلال العقد الجاري، فإن التكاليف ستستمر بالانخفاض.

وبهدف دعم الرؤية الدولية للشركة، أعلنت "جنرال موتورز" في وقت سابق من العام الحالي عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار أمريكي حتى سنة 2025 في المركبات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة، إضافة لإطلاق أكثر من 30 مركبة كهربائية جديدة على الصعيد الدولي. وتتوقَّع الشركة نمو الإيرادات الدولية الناتجة عن المركبات الكهربائية من حوالي 10 مليارات دولار أمريكي في 2023 إلى نحو 90 مليار دولار سنوياً بحلول 2030.

وحول هذا الموضوع، قال الرئيس والمدير التنفيذي في "جنرال موتورز" في إفريقيا والشرق الأوسط، لؤي الشرفاء: "أشعر بكثير من الفخر والاعتزاز بهذا الإعلان الذي سيغيّر وجه قطاع السيارات في منطقتنا، ويمثّل انطلاقة عصر جديد في مجال التنقّل الكهربائي. فنحن نطوّر إستراتيجية متعدّدة العلامات التجارية ومتعدّدة القطاعات للمركبات الكهربائية، وذلك كوننا نرغب بأن يكون الجميع ضمن هذا التوجّه وأن يكون الكل معنا ضمن مركبة كهربائية".

أما النائب الرئيس الأول لجنرال موتورز ورئيس جنرال موترز الدولية، ستيف كيفير، والذي حضر فعالية "إكزيبيت زيرو العربية" في دبي وتحدّث نيابة عن الشركة، فقال: "المبدأ الذهبي بالنسبة إلى ’جنرال موتورز‘ هو ريادة الابتكارات التي تنقل وتربط الناس بما هو مهم. ولدينا خططاً بارزة لتنمية أعمالنا الأساسية التي تقوم على تصميم وصنع وبيع مركبات رائدة بمحرّكات احتراق داخلي، بينما في الوقت ذاته نمهّد الطريق للمركبات الكهربائية وذاتية القيادة وإيجاد طرق جديدة للبرمجيات والخدمات وتجارب العملاء. ومن خلال التركيز على احتياجات عملائنا، فإننا نتوقّع مضاعفة الإيرادات الدولية بحلول سنة 2030".

كما أعلنت "جنرال موتورز" اليوم عن الإطلاق الرسمي لخدمة "أونستار" في دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 2 ديسمبر 2021. ومن المتوقَّع أن تولّد "أونستار" ملياريْ دولار من الإيرادات السنوية على الصعيد الدولي، وهي تتميّز بكونها تقنية السلامة والأمن المدمَجة داخل السيارة التي تمنح العملاء باقة رائدة من الخدمات المتصِلة.

من جهته، قال المدير التنفيذي لـ"أونستار" إفريقيا والشرق الأوسط وحلول التنقّل المستقبلية، غاري ويست: "تُعدّ "أونستار" خدمة ليس لها مثيل، إذ توفر مستويات لا تُضاهى من السلامة والأمن المدعومة بلمسة بشرية، وهي منصّة الاتصالات الرائدة دولياً حالياً مع ما يزيد عن 16 مليون مركبة متصِلة تسير على الطرقات اليوم. وبعد الموافقة والدعم من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك شرطة دبي وشرطة أبوظبي ووزارة الداخلية، يسعدنا جداً إطلاق أونستار في الإمارات بتاريخ 2 ديسمبر القادم، وذلك بعد الإطلاق الإقليمي الأول لها في الكويت بوقت سابق من العام الجاري".

وأضاف: "تتميّز أونستار بكونها تمنح عملاءنا راحة البال التامّة، إذ يمكنهم عند مواجهة أي ظرف كان الضغط ببساطة على الزر الأحمر والحصول على الدعم من مستشار ’أونستار‘، وذلك على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار العام".

وتُعدّ المركبات ذاتية القيادة جزءاً من المستقبل القريب، وذلك بفضل ’كروز أوريجين‘. فقد أصبحت ’جنرال موتورز‘ تتمتّع عبر ’كروز‘ بموقع ريادي في سوق المركبات ذاتية القيادة، وسوف تكون الإمارات العربية المتحدة السوق الأول خارج أمريكا الشمالية الذي يتم فيه إطلاق ’كروز‘. ضمن هذا السياق، سيبدأ أسطول من مركبات ’كروز أوريجين‘ ذاتية القيادة بالعمل في دبي بدءاً من سنة 2023، وذلك بالشراكة مع ’هيئة الطرق والمواصلات‘، مع إمكانية وصول عدد المركبات إلى 4,000 مع حلول العام 2030.

ومن خلال العمل مع العنود الهاشمي، الرئيسة التنفيذية والمؤسِّسة لشركة "ذا فيوتشرست كومباني" في دبي، و"بايبولار استوديو"، شركة إنتاجات CGI المتطوّرة في لوس أنجلوس الأمريكية، قدّمت "جنرال موتورز" عملاً إنتاجياً غامراً يصوِّر مدينة مستقبلية وواحة صحراوية، بحيث تعكس ما يمكن أن تكون الحياة عليه في دبي أو الرياض أو الدوحة بالمستقبل القريب، مع هدف بناء غد أفضل للجميع، وهو مستقبل يتميّز بالاتصال والتحوّل الكهربائي والاستدامة ويرتكز على التقنيات الحديثة من ’جنرال موتورز‘.

وسيتم إطلاق "شفروليه بولت EUV" في الشرق الأوسط ابتداءً من يناير 2022، وسيتم إطلاق "جيإم سي هامر EV" في الشرق الأوسط ابتداءً من الفصل الرابع من 2022، أما "كاديلاك ليريك" فسيتم إطلاقها في الشرق الأوسط ابتداءً من منتصف 2023.

