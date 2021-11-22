الحكم على أستاذ جامعى فى «سب وقذف» إعلاميين 27 ديسمبر

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حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، اليوم الإثنين، جلسة 27 ديسمبر للحكم على الدكتور أيمن منصور ندا في اتهامه بسب وقذف الإعلاميين.

كان «ندا»، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، قال، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «أحمد موسى، مواصفات المذيع كما تشير إليها الكتب غير موجودة فيه، وخصائص الصوت والأداء غير متوفرة لديه، بل لديه مشكلات صوتية وأدائية واضحة تمثل في حد ذاتها عائقاً أمام الإنسان الطبيعي للتواصل مع الآخرين والتفاعل معهم، فما بالك بالمذيع؟! ولديه مشكلات ثقافية واضحة تمنعه من التأثير، وله مواصفات شكلية ظاهرة تمنعه من الإقناع، وهو دائم الوقوع في أخطاء مهنية كفيلة باعتزاله الإعلام نهائيًّا».

ورد الإعلامي «موسى» على «ندا»، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، قائلًا: «المتنمر أيمن منصور ندا من حقك النقد، لكن أن تتنمر على جسمي وصوتي وما خلقه المولى سبحانه وتعالى، فهذا يخرج من النقد إلى التنمر والإساءة والسخرية».

وأضاف: «هل هذا مستوى مَن يُفترض فيه أن يدرس لأولادنا في الجامعة معنى القيم والأخلاق واحترام الآخر، ويكون هو نفسه مَن يتنمر ويسخر؟! سوف يتولى المستشار القانوني تقديم بلاغ إلى معالي النائب العام ضد المتنمر (ندا)، الأستاذ الجامعي، ويطبق القانون على المتنمر».