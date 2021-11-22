محمد محمود يرفض عروض الإعارة ويتمسك بالبقاء مع الأهلي

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رفض محمد محمود لاعب وسط النادي الأهلي العروض المحلية التي وصلته في الفترة الماضية للخروج على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

وأبلغ محمد محمود مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ في جلسة ودية قبل مباراة غزل المحلة بتمسكه بالحصول على فرصته كاملة مع الفريق، رافضاً الرحيل على سبيل الإعارة في يناير المقبل.

في سياق أخر، الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كشف عن حجم الإصابة التي تعرض لها حسام حسن مهاجم الفريق، أثناء مشاركته في مباراة غزل المحلة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على استاد غزل المحلة، وانتهت بفوز الأهلي 3-2.

وكان حسام حسن قد شارك بديلًا لمحمد شريف في الدقيقة 72 من عمر المباراة، ولكنه خرج مرة أخرى بعد دقائق قليلة بسبب تعرضه للإصابة، إثر تدخل قوي من يحيى حامد مدافع المحلة، وأكد أبوعبلة أن حسام حسن سيجري أشعة خلال ساعات بعد تعرضه لإصابة في القدم أدت لألم شديد في الركبة