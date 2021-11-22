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طاهر محمد طاهر ينتظر عرضًا من الدوري البلجيكي للرحيل

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طاهر محمد طاهر ينتظر عرضًا من الدوري البلجيكي للرحيل طاهر محمد طاهر ينتظر عرضًا من الدوري البلجيكي للرحيل

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تمسك طاهر محمد طاهر لاعب فريق الأهلي بالرحيل في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير بعد خروجه من حسابات بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.

وحصل وكيل طاهر محمد طاهر على عرض شفهي من الدوري البلجيكي تمهيداً للرحيل عن الأهلي في الشتاء القادم على سبيل الإعارة بحثاً عن المشاركة في المباريات بشكل أساسي.

في سياق أخر، الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كشف عن حجم الإصابة التي تعرض لها حسام حسن مهاجم الفريق، أثناء مشاركته في مباراة غزل المحلة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على استاد غزل المحلة، وانتهت بفوز الأهلي 3-2.

وكان حسام حسن قد شارك بديلًا لمحمد شريف في الدقيقة 72 من عمر المباراة، ولكنه خرج مرة أخرى بعد دقائق قليلة بسبب تعرضه للإصابة، إثر تدخل قوي من يحيى حامد مدافع المحلة، وأكد أبوعبلة أن حسام حسن سيجري أشعة خلال ساعات بعد تعرضه لإصابة في القدم أدت لألم شديد في الركبة

المصرى اليوم

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