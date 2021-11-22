لجنة التخطيط تتدخل لاحتواء أزمة كهربا في الأهلي

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قررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح التدخل لدى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لحل أزمة استبعاد محمود كهربا من المباريات في الفترة الماضية.

واستقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع موسيماني في أقرب توقف لبطولة الدوري ومناقشة أسباب استبعاد كهربا وتحديد مصيره النهائي قبل فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

في سياق أخر، الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كشف عن حجم الإصابة التي تعرض لها حسام حسن مهاجم الفريق، أثناء مشاركته في مباراة غزل المحلة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على استاد غزل المحلة، وانتهت بفوز الأهلي 3-2.

وكان حسام حسن قد شارك بديلًا لمحمد شريف في الدقيقة 72 من عمر المباراة، ولكنه خرج مرة أخرى بعد دقائق قليلة بسبب تعرضه للإصابة، إثر تدخل قوي من يحيى حامد مدافع المحلة، وأكد أبوعبلة أن حسام حسن سيجري أشعة خلال ساعات بعد تعرضه لإصابة في القدم أدت لألم شديد في الركبة