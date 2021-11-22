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أكد خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أن مباراة الزمالك كانت صعبة للغاية، مشددا على أن نقطة التعادل تعتبر مكسب أمام بطل الدوري.

وقال جلال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «مواجهة الزمالك كانت صعبة ولها حسابات خاصة، لاسيما أنها أمام بطل الدوري».

وأضاف: «البنك الأهلي قدم أداء متوازن بين الدفاع والهجوم، وأخطرت اللاعبين بضرورة استغلال إرهاق لاعبي الزمالك وعدم حصولهم على راحة بعد مباراة الإسماعيلي سوى ٤٨ ساعة فقط».

وتابع: «نجحنا في إغلاق الملعب أمام لاعبي الزمالك، والفريق كان قادراً على الفوز باللقاء لولا غياب التوفيق».

واختتم تصريحاته: «من الطبيعي أن نتراجع أمام الزمالك بعد التقدم لأن المنافس يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، واعتمدت على إغلاق الملعب واستغلال الهجمات المرتدة، وكل التغييرات كانت هجومية وكان من الوارد تسجيل هدف آخر في الأبيض».