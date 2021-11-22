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ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل

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ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل

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نجح النادي الأهلي في الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما تغلب عى منافسه غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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وواصل بيراميدز تواجده في وصافة الجدول برصيد 13 نقطة بعدما حقق فوزًا سهلًا على منافسه إيسترن كومباني بثلاثة أهداف دون رد.

وشهدت الجولة الخامسة تعادل مثير بين والبنك الأهلي بنتيجة 1-1، ليصل الفارس الأبيض إلى النقطة رقم 10 في مشواره للحفاظ على اللقب.

ويأتي غزل المحلة في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط وبفارق الأهداف عن سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري.

ولمشاهدة جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا اضغط هنا.

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