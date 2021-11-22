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نجح النادي الأهلي في الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما تغلب عى منافسه غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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وواصل بيراميدز تواجده في وصافة الجدول برصيد 13 نقطة بعدما حقق فوزًا سهلًا على منافسه إيسترن كومباني بثلاثة أهداف دون رد.

وشهدت الجولة الخامسة تعادل مثير بين الزمالك والبنك الأهلي بنتيجة 1-1، ليصل الفارس الأبيض إلى النقطة رقم 10 في مشواره للحفاظ على اللقب.

ويأتي غزل المحلة في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط وبفارق الأهداف عن سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري.

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