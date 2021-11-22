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«أصحاب بجد» محاضرات وعروض سينما بثقافة أسيوط 

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«أصحاب بجد» محاضرات وعروض سينما بثقافة أسيوط  «أصحاب بجد» محاضرات وعروض سينما بثقافة أسيوط 

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث قدم قصر ثقافة أبوتيج عروض أفلام سينما الأطفال، منها «فطين وبلبل» الذي يعرض في إطار درامي قصة التعاون بين أفراد المجتمع ويغرس قيم التسامح وعدم التعصب.

كما نظم بيت ثقافة صدفا محاضرة تثقيفية بعنوان«التكافل الاجتماعي طريق للسلم الاجتماعي» حاضرتها الشيماء عطيه، وقدّمت خلالها رؤية جوهرية حول مفهوم التكافل الاجتماعي وتقديم تعريف مبسط حول مفهوم التكافل الاجتماعي.

وقدمت مكتبة الحوطا الثقافية محاضرة تثقيفية للطفل بعنوان «أصحاب بجد» حاضرها أحمد عبدالوارث، تناول الحديث حول الصداقة الحقيقية وأهمية الصداقة في الحياة الاجتماعية ودور الصديق الحقيقي، وناقش مع الأطفال ماهو الهدف الحقيقي من الصداقة.

وشهدت مكتبة الطفل والشباب بديروط محاضرة تثقيفية بعنوان «النظافة اليومية عند قدماء المصريين»حاضرها حسين هاشم، والذي تناول مفهوم النظافة اليومية وطقوسها عند قدماء المصريين، كما عرف المصرى القديم أن تطهير الجسد كان يشمل النظافة والاستحمام الدائم، كما حرصوا على حلق رؤوسهم ولحيتهم.

المصرى اليوم

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