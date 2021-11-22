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محاضرة تذوق بصري في القليوبية

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محاضرة تذوق بصري في القليوبية محاضرة تذوق بصري في القليوبية

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نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث عقد قصر ثقافة بنها محاضرة بعنوان "بابلو بيكاسو رائد التكعيبية" ضمن سلسلة محاضرات التذوق البصري، حاضرها الفنان ياسر محمد فريد، والذي استهل حديثه بتعريف المدرسة التكعيبية، وروادها وأشهر الأعمال.

ثم تناول السيرة الذاتية للفنان بيكاسو وأهم أعماله، وخص بالذكر لوحة "الغرنيكا"، حيث قام بتفسير بعض رموز اللوحة مثل الحصان والثور والنساء؛ واختتم حديثه بالظروف السياسية التي جعلت الفنان يتأثر ويبدع هذا العمل الرائع، إلى جانب افتتاح دورة تدريبية "تمهيدي Icdl" بنادي تكنولوجيا المعلومات بالقصر بدأت أولى فاعلياتها بشرح برنامج Windows، حاضرتها سارة كمال، مدربة النادي.

كما نظم قصر ثقافة الطفل ببنها بالتعاون مع مدرسة الشهيد عطايا الثانوية بنات، محاضرة ألقتها د. منى عبدالجواد دكتور العلوم النفسية جامعة القاهرة، أوضحت خلالها أنه يوجد نوعين من المهارات الحركية وهي المهارات الكبرى والمهارات الدقيقة.

المصرى اليوم

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