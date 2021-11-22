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مرتضي منصور يعلن أول قراراته الرسمية في

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مرتضي منصور يعلن أول قراراته الرسمية في الزمالك مرتضي منصور يعلن أول قراراته الرسمية في

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يعقد مرتضي منصور رئيس نادي مؤتمرا صحفيا الأربعاء المقبل بمقر مكتبه في تمام الواحدة ظهرا للاعلان عن كافة القرارات التى سيتخذها خلال الفترة المقبلة.

وقال منصور في تصريحات خاصة للمصري اليوم: «عودتي رسميا انتصارا للحق وقواعد الدولة القوية في الجمهورية الجديدة. مؤكدا انهسيلبي كل رغبات وطلبات الاعضاء وجماهير الزمالك».

وسبق واعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك منذ قليل دعوة مجلس ادارة النادي لاول اجتماع رسمي للمجلس غدا الثلاثاءفي اول ايام عودة المجلس لممارسة مهام عمله بعد قرار وزير الرياضةبعودة المجلس المنتخب.

وقال مرتضي منصور ان مجلس الادارة سيجتمع غدا لوضع خارطة الطريق والاستقرار علي طريقة العمل خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر ان يتواجد مجلس ادارة نادي الزمالك في مقر النادي عقب انتهاء الاجتماع مباشرة علي ان تتولي الادارة التنفيذية العمل علي قدم وساق وتطوير جميع الامور الخاصة بالامور الادارية والاجتماعية.

المصرى اليوم

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