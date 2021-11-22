  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

0.5 % ارتفاعًا في مؤشري ستاندر آند بورز وداو جونز

Print
0.5 % ارتفاعًا في مؤشري ستاندر آند بورز وداو جونز 0.5 % ارتفاعًا في مؤشري ستاندر آند بورز وداو جونز

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

ارتفعت المؤشرات الأمريكية الاثنين بعد أن اختار الرئيس جو بايدن، جيروم باول لمواصلة قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على لايل برينارد.

وساهمت هذه الخطوة في تقليل قلق المستثمرين بشأن تبديل رؤساء البنوك المركزية بينما يحاول البلاد الخروج من جائحة كورونا ومحاربة مستويات التضخم التي لم نشهدها منذ ثلاثة عقود.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 120 نقطة، بينما ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنحو 0.5% لكل منهما، وبلغ كلاهما أعلى مستوياته على الإطلاق خلال اليوم.

وخفض باول الفائدة إلى ما يقرب من الصفر ونفذ عمليات شراء الأصول الطارئة في مارس 2020 للمساعدة في دعم السوق خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا، ما يساعد النظام المالي على الاستمرار في العمل خلال التباطؤ الحاد في النشاط الاقتصادي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البنك العقاري يكشف سبب تحقيق الاقتصاد المصري نسبة نمو تقارب الـ10%

البنك العقاري يكشف سبب تحقيق الاقتصاد المصري نسبة نمو تقارب الـ10%

وزير التموين: نُعيد دراسة سعر السكر.. وتحملنا زيادة أسعار جنونية مؤخرًا

وزير التموين: نُعيد دراسة سعر السكر.. وتحملنا زيادة أسعار جنونية مؤخرًا

«المرأة والسياسة العامة».. ندوة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

«المرأة والسياسة العامة».. ندوة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

تراجعات كبيرة في أسعار الذهب بمصر .. المعدن الأصفر رايح فين ؟

تراجعات كبيرة في أسعار الذهب بمصر .. المعدن الأصفر رايح فين ؟