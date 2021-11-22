جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021 .. 10 أسئلة قصيرة في كل امتحان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات رابعة ابتدائي لشهر ديسمبر، علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



امتحانات رابعة ابتدائي 2021

تنشر بوابة "المصري اليوم" جدول امتحانات رابعة ابتدائي 2021 ، حيث من المقرر نهاية الامتحانات يوم٩ ديسمبر ٢٠٢١.

جدول امتحانات رابعة ابتدائي 2021

امتحانات رابعة ابتدائي 2021

يبدأ الطلاب أول امتحان يوم 5 ديسمبر في مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية.

اما يوم 6 ديسمبر، امتحان طلاب الصف الرابع الابتدائي في العلوم والمهارات المهنية، و7 ديسمبر الدراسات الاجتماعية وlct .

كما يؤدى طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان اللغة الإنجليزية يوم 8 ديسمبر، ويوم 9 ديسمبر امتحان رابعة ابتدائي في مادة الرياضيات.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض الضوابط والقواعد لعقد الامتحان تتلخص في التالي:

ضوابط امتحانات طلاب الصف الرابع الابتدائي 2021

امتحانات رابعة ابتدائي 2021

يتم امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي وفقًا للجدول المرفق بدءًا من يوم ٥ ديسمبر القادم بإذن اللهمع ملاحظة الآتي:١- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر ٢٠٢١ وفق خطة توزيع المناهج (ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر).٢- الاختبار علي مستوي الإدارة التعليمية للمواد الأساسية وتم وضع الأسئلة من جانب الوزارة (ولكنه يختلف من مدرسة لأخرى) وباقي المواد على مستوى المدرسة.٣- يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.٤- المواد الأساسية هي: (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية – العلوم).٥- عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة اسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.

تابع ايضا: رسميًا.. ضوابط امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021-2022

تابع ايضا: تعرف علي جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهر ديسمبر