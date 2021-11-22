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الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة من غد قد تتسبب في إغلاق بعض الطرق خلال الصباح

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الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة من غد قد تتسبب في إغلاق بعض الطرق خلال الصباح الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة من غد قد تتسبب في إغلاق بعض الطرق خلال الصباح

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حذّرت إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، من وجود شبورة مائية كثيفة، غدًا الثلاثاء، تتطلب قيادة السيارات بحذر؛ وقد تتسبب في إغلاق بعض الطرق خلال الصباح الباكر.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأمطار بدأت على الإسكندرية بداية من مساء الجمعة الماضية، وكانت شديدة الغزارة وبشكل شبه متواصل حتى الأمس.

وأوضحت أن الهيئة حذرت من الأمطار منذ أسبوع، ولكن لم يتم الإعلان عن كميتها للمواطنين، مضيفة أن كميات مياه الأمطار التي تشهدها الإسكندرية حاليًا غير مسبوقة، وكبيرة جدًا بسبب التغيرات المناخية.

وتابعت إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظة شهدت اليوم أمطارًا لمدة نحو 3 ساعات بدأت 8.5 صباح اليوم، وكانت كميتها أقل من مياه اليومين السابقين.

وأوضحت أن هناك استقرارًا تامًا في حالة الطقس بداية من الغد، إضافة إلى تعرض معظم الشوارع لشبورة كثيفة تتطلب القيادة بهدوء، وقد تتطلب إغلاق بعض الطرق في ساعات الصباح.

المصرى اليوم

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