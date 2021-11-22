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عوض تاج الدين : جميع لقاحات العالم متوفرة في ووصلنا لنصف مليون حالة تطعيم يوميا

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عوض تاج الدين : جميع لقاحات العالم متوفرة في مصر ووصلنا لنصف مليون حالة تطعيم يوميا عوض تاج الدين : جميع لقاحات العالم متوفرة في ووصلنا لنصف مليون حالة تطعيم يوميا

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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن تكاد تكون بدأت مرحلة التطعيم الإجباري للقاحات كورونا وسارت في هذه الملف بطريقة حكيمة بداية من تطعيم الفئات الأكثر عرضة للمخاطر والكوادر الطبية ثم مرضى الأمراض المزمنة.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن مصر استطاعت أن توفق أكبر عدد ممكن من اللقاحات، قائلا: «جميع لقاحات العالم متوفرة الان في مصر واقتربنا من الوصول إلى 40 مليون جرعة ونحن الان ما بين 37 و38 مليون جرعة».

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، إلى أن الان الاقبال على اللقاحات زاد وهناك حوالي نصف مليون حالة تطعيم يوميا، مختتما: «المواطنين في عندهم ثقة الان وحملات التوعية اسهمت في السيطرة على وباء كورونا»، مؤكدا أن الدولة وفرت اللقاحات بمبالغ كبيرة لحماية الناس والمجتمع.

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