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مستشار الرئيس للصحة : لم نصل للموجة الخامسة من كورونا ونسيطر على الموقف في

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مستشار الرئيس للصحة : لم نصل للموجة الخامسة من كورونا ونسيطر على الموقف في مصر مستشار الرئيس للصحة : لم نصل للموجة الخامسة من كورونا ونسيطر على الموقف في

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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن لم تصل إلى الموجة الخامسة من جائحة كورونا وأنها لا زالت في نهاية الموجة الرابعة، متمنيا أن لا تدخل مصر هذه الموجة الخامسة، مشيرا إلى أن عدد وفيات كورونا لم تتزايد في مصر ولكن الوفيات تراكمية لحالات من شهر اغسطس.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الوفيات تراكمية في مصر منذ زيادة الحالات في شهر اغسطس الماضي، ولكن هناك سيطرة على الموقف في مصر والتعامل يسير بطريقة مثالية والحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفيات تتوفر لها الاستعدادات.

وتابع: "الأدوية التي تستخدم في العلاج متوفرة وفي استيعاب لكل الأدوية"، موضحا أن عدد حالات الوفيات تنسب إلى الحالات المسجلة والمعلن عنها وهناك حالات أخرى لم تسجل أنها تعالج والوفيات ليست كثيرة وتقاس زيادتها مع عدد الاصابات.

المصرى اليوم

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