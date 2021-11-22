أول تحرك من مرتضي منصور بعد عودته والمجلس يجتمع الثلاثاء

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أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك دعوة مجلس إدارة النادي لأول اجتماع رسمي للمجلس غدا الثلاثاء في اول ايام عودة المجلس المنتخب لممارسة مهام عمله بعد قرار وزير الرياضة بعودة المجلس المنتخب.

وقال مرتضي منصور أن مجلس الادارة سيجتمع غدا لوضع خارطة الطريق والاستقرار علي طريقة العمل خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر ان يتم عقد الاجتماع برئاسة مرتضي منصور في تمام الواحدة ظهر غدا الثلاثا.

ومن المقرر ان يتواجد مجلس ادارة نادي الزمالك في مقر النادي عقب انتهاء الاجتماع مباشرة علي ان تتولي الادارة التنفيذية العمل عليقدم وساق وتطوير جميع الامور الخاصة بالامور الادارية والاجتماعية.