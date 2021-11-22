المصري يضرب الجونة بثلاثية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي الفوز على الجونة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 55 عن طريق حسن علي، من ضربة جزاء احتسبها محمد الصباحي، حكم المبرااة، بعد قيام محمد عبد الجواد بعرفلة جريندو، داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 72 أحرز عمرو مرعي، الهدف الثاني للفريق البورسعيدي، بعدما تلقى كرة عرضية من محمد عنتر، ليحولها مرعي برأسه في شباك الجونة.

وأضاف أحمد حمودي، الهدف الثالث في الدقيقة 88، بعدما تلقى تمريرة طولية من أحمد الشيخ، لينفرد بالمرمى، ويسدد الكرة داخل شباك إسلام طارق.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد المصري إلى 7 نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الجونة عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.