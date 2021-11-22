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نجح فريق البنك الأهلي في التعادل مع منافسه الزمالك بنتيجة 1-1 في إطار مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ظهر رفاق المدرب خالد جلال بشكل جيد خلال أحداث الشوط الأول وجاء هدف التقدم عن طريق اللاعب محمد هلال، عاد الفارس الأبيض في الشوط الثاني بالضغط الهجومي المتواصل، وجاء هدف التعادل عن طريق أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد الزمالك إلى 10 نقاط في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصر الممتاز، ورصيد البنك الأهلي إلى 7 نقاط.