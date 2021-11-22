  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تعثر جديد.. يتعادل مع البنك الأهلي

Print
تعثر جديد.. الزمالك يتعادل مع البنك الأهلي تعثر جديد.. يتعادل مع البنك الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجح فريق البنك الأهلي في التعادل مع منافسه بنتيجة 1-1 في إطار مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ظهر رفاق المدرب خالد جلال بشكل جيد خلال أحداث الشوط الأول وجاء هدف التقدم عن طريق اللاعب محمد هلال، عاد الفارس الأبيض في الشوط الثاني بالضغط الهجومي المتواصل، وجاء هدف التعادل عن طريق أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد الزمالك إلى 10 نقاط في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصر الممتاز، ورصيد البنك الأهلي إلى 7 نقاط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سفير مصر في جنوب أفريقيا: شعبية موسيماني كبيرة والزمالك له جماهيرية مثل الأهلي

سفير مصر في جنوب أفريقيا: شعبية موسيماني كبيرة والزمالك له جماهيرية مثل الأهلي

يد الزمالك يهزم سبورتنج 35-32 بدوري المحترفين

يد الزمالك يهزم سبورتنج 35-32 بدوري المحترفين

مرتضي منصور يستقبل وفد الأهلي الرسمي في نادي الزمالك .. صور

مرتضي منصور يستقبل وفد الأهلي الرسمي في نادي الزمالك .. صور

طارق يحيي: كارتيرون يحتاج لمدرب عام ومبادرة الزمالك بداية لعودة العلاقات بين القطبين

طارق يحيي: كارتيرون يحتاج لمدرب عام ومبادرة الزمالك بداية لعودة العلاقات بين القطبين