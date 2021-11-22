«الأسوأ بعد 10 أيام».. الأرصاد تحذر المواطنين من مغادرة المنازل في أوقات محددة

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حذر خبراء هيئة الأرصاد المواطنين من مغادرة المنازل في أوقات محددة خوفا من تأثيرات الشبورة المائية التي تشهدها البلاد على مجال الرؤية.

قال مدير مركز التنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، في تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم الاثنين، إن الشبورة الكثيقة تبدأ في الظهور غدا الثلاثاء، مشددا على عدم الخروج من المنازل في الفترة من الساعة 5 فجرا وحتى الساعة 8 صباحا، خاصة السفر على الطرق السريعة. وأشار أن «التقلبات الجوية ستنتهي في جميع المحافظات ابتداء من الغد، لتشهد البلاد شبورة مائية كثيفة».

فيما قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع حدوث استقرار تام لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مضيفة أن هناك استمرار للشبورة المائية الصباحية اليوم وغدا.

وأضافت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية، أن هناك حالة من عدم الاستقرار والسيول متوقعة في معظم المناطق الشمالية بالبلاد ومنها محافظة الإسكندرية بعد 10 أيام من اليوم.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بعد 10 أيام ستكون هناك حالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت شاكر، أن التغيرات المناخية كانت سببا في كميات الأمطار غير المسبوقة، موضحة أن كميات الأمطار التي سقطت على الإسكندرية صباح اليوم أقل من اليومين الماضيين.

وتابعت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن كميات الأمطار التي سقطت على الإسكندرية فاقت الطاقة الاستيعابية للمحافظة، لافتة إلى أن الاسكندرية تعرضت لأمطار غزيرة على مدار أيام .

وتشهد مصر حاليا موجة من التقلبات الجوية والأمطار التي دفعت الحكومة إلى تعطيل الدراسة أمس الأحد، إلا أن الأوضاع استقرت في أغلب المناطق وعاد الطلاب إلى مدارسهم اليوم، سوى بعض المحافظات الساحلية التي تشهد موجة طقس غير مستقرة وأمطار غزيرة، حيث أعلنت محافظة الإسكندرية، شمال البلاد، تعطيل الدراسة غدا الثلاثاء.