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انهار سلم عقار بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، دون وقوع إصابات. فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من انقاذ السكان.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بانهيار سلم عقار قديم كائن في 6 شارع العطارين دائرة القسم.

انتقل على الفور ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع البلاغ.

وتبين انهيار سلم العقار ما أدى لإحتجاز السكان دون إصابات.

تمكنت الحماية المدنية من إجلاء السكان باستخدام سلالم الإنقاء، وتم وضع الحواجز الحديدية حرصا على حياة المارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

يشار إلى أن الإسكندرية تتعرض لليوم الثالث على التوالي لموجة من الأمطار الغزيرة تزامنا مع نوة المكنسة.

انهيار سلم عقار قديم بالإسكندرية.. والحماية المدنية تنقذ السكان- صور

انهيار سلم عقار قديم بالإسكندرية.. والحماية المدنية تنقذ السكان- صور

انهيار سلم عقار قديم بالإسكندرية.. والحماية المدنية تنقذ السكان- صور

انهيار سلم عقار قديم بالإسكندرية.. والحماية المدنية تنقذ السكان- صور